Ondernemers komen met vindingrijke toepassing van schimmels: het blijkt ideaal om kleding mee te verven

,,Ik kwam erachter dat bijna alle verfstoffen die gebruikt worden om sportkleding te verven, enorm vervuilend zijn. Daar wilde ik iets aan veranderen”, vertelt Ilse Kremer. Ze verdiepte zich voor haar afstudeerproject in het verven van kleding, en kwam erachter dat een aantal schimmels geschikt is om verf uit te halen. Een goed alternatief voor de vervuilende verfstoffen waarmee kleding doorgaans geverfd worden.

Schimmelexpert

Omdat per schimmel verschilt op welke grondstof ze het beste groeien, ontwikkelde ze samen met een schimmelexpert een aantal verfstoffen die goed hechten aan kleding. Na flink te hebben geëxperimenteerd groeien de schimmels momenteel in het lab van BlueCity, gevestigd in het voormalige zwembad Tropicana aan de Nieuwe Maas.