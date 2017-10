Onderschepte partij cocaïne was onderweg naar Barendrecht

Operaties stilgelegd wegens rook­ont­wik­ke­ling in Franciscus Gasthuis

15:11 Geen brand in het operatiecomplex van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam-Noord, maar rook dat tijdens een test doordrong tot de meterkast. De rookontwikkeling zorgde even voor paniek in het Rotterdamse ziekenhuis waar per direct het OK-programma uit voorzorg stil werd gelegd.