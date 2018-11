Onderwijs lijdt onder bouwgekte

De gekte in de bouwsector raakt het Rotterdamse onderwijs. Veel kinderen gaan naar gammele scholen, maar de gemeente heeft moeite met het strikken van aannemers voor een opknapbeurt of nieuwbouw.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen maar een kwart van de 600 schoolgebouwen in de Maasstad voldoet niet meer. Die moeten gerenoveerd of herbouwd worden. Maar aannemers zijn duur en kieskeurig door tekorten aan personeel en materiaal.

Op dit moment zijn er plannen om de 40 slechtste schoolgebouwen te laten opknappen of bouwen. Nu al weet de gemeente dat deze opgave duurder uitpakt door de drukte in de bouwsector. ,,De landelijke trend van prijsstijging gaat niet aan Rotterdam voorbij”, meldt een gemeentewoordvoerder. Maar hoevéél duurder het wordt, is nog onbekend.

Hoge eisen

Voor de enige aanbesteding die dit jaar is gedaan – het Praktijkcollege Zuidwijk – is het budget al verhoogd, onder meer doordat aannemers door drukte hogere prijzen rekenen. Voor andere verouderde scholen moeten nog bouwvakkers gevonden worden. De gemeente verwacht dat die aanbestedingen moeizaam verlopen omdat de aannemers door hun luxe positie geen zin hebben om een school te bouwen die aan hoge eisen moet voldoen. Ze bouwen liever een ‘eenvoudige woning’, waar ook veel vraag naar is.

In een poging de klus aantrekkelijker te maken, wil het stadsbestuur de bouw van scholen bundelen. De gemeente hoopt op deze manier alsnog zoveel mogelijk scholen te kunnen laten oplappen, zonder extra vertraging of meerkosten.

In totaal zijn 146 Rotterdamse scholen er slecht aan toe. De stad trekt 500 miljoen euro uit om scholieren een fatsoenlijk onderkomen te bieden. Zij wachten al jaren doordat schoolbesturen kibbelden over welke school als eerst aan de beurt was. Ook gaf de stad al miljoenen euro’s extra uit, door bouwblunders bij basisschool Het Open Venster.