Onderwijs voor ouderen keert terug naar Rotterdam: ‘We kregen heel veel blije reacties’

‘Schandalig!! Nalatig!! Waardeloos!!’ was een van de uitgesproken reacties , nadat de Erasmus Universiteit eind 2021 stopte met het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO). De cursisten kunnen nu hun hart weer ophalen, want het HOVO Utrecht en de Hogeschool Rotterdam halen het onderwijs voor 50-plussers terug naar de Maasstad. Ineke van Oosten, voorzitter van HOVO Nederland, vertelt.

Hoe heeft het HOVO Utrecht het HOVO Rotterdam zo uit de brand kunnen helpen?

,,Het was een initiatief van een paar hoogleraren in Rotterdam. Zij hebben contact gezocht met het HOVO Utrecht, nadat het HOVO in Rotterdam was opgeheven. Het HOVO Utrecht heeft vervolgens besloten om in samenspraak met de Hogeschool Rotterdam een programma aan te bieden. Dat is nu nog een klein aanbod, omdat er weinig zalen zijn.’’

Zitten de ouderen in Rotterdam dan te wachten op cursussen?

,,Zeker, we hebben al heel veel blije reacties. Er is een e-mail gestuurd over de doorstart naar alle personen die ooit ingeschreven zijn geweest bij de HOVO Rotterdam. Die hebben enorm positief gereageerd.’’

Waar kunnen de ouderen zich in verdiepen?

,,In Rotterdam zijn nu vijf cursussen, bijvoorbeeld over de natuurwetenschap en het futurisme. Bij de andere HOVO’s kun je zien dat we zoveel mogelijk diversiteit aanbieden in de programma’s. Ook actuele onderwerpen, zoals de Russische politieke cultuur. Het is zeker de bedoeling om het aanbod in Rotterdam ook weer verder uit te breiden.’’

De Erasmus Universiteit vond het HOVO ‘het domein van de hoogopgeleide, witte Nederlander’. Zien jullie dat terug in de cursussen?

,,Ik denk dat daar helemaal niets van waar is. De HOVO-instellingen richten zich op mensen met een achtergrond in het hoger onderwijs, maar dat is geen vereiste. Daarnaast richt het zich op de ouderen, dat is ooit gesteld op 50-plus, maar ook dat is niet strikt. Iedere Nederlander, man of vrouw, welke godsdienst of welke achtergrond dan ook, is van harte welkom. Hoe meer mensen zich laten informeren, hoe beter.’’

