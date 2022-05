Onderzoek bij Alexandrium wijst uit: groen dak voorkomt geen wateroverlast, wel hitte

Daken met sedumplantjes houden te weinig regen vast om wateroverlast bij plensbuien tegen te gaan. Zo’n extensief groendak houdt een gebouw in de zomer weliswaar koel, maar een wit dak is daarvoor een goedkoper alternatief.

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam naar het dak van het Alexandrium Shopping Center. Het winkelcentrum aan de Korte Poolsterstraat in Oosterflank heeft één van de grootste groene renovatiedaken van Europa.

Op het grootste deel van het 20.000 m² dakoppervlak is groen aangebracht, maar er is ook een deel met een witte, reflecterende toplaag en een stukje dat is bedekt met traditionele zwarte bitumen. Om een beeld te krijgen van het effect van de drie dakbedekkingen heeft Ingenieursbureau Rotterdam ze een jaar lang nader bekeken.

Bij neerslag in kleine hoeveelheden wordt het water prima opgevangen door de sedumplantjes. Maar hoe groter de buien, des te minder water wordt vastgehouden in het dunne substraat van het groen. Bij zware neerslag is de berging van dit veelgebruikte type groendak simpelweg te klein en stroomt het water alsnog met grote hoeveelheden het riool in.

Zwart dak wordt het heetst

Uit de temperatuurmetingen blijkt dat een zwart dak het meest opwarmt (tot 73°C ). Het groene en witte dak blijven beiden een stuk koeler (tot 43°C). Een dak met plantjes koelt ‘s nachts wel minder snel af dan zwarte en witte daken. Staat een groendak droog, dan verliest het zijn koelende functie. De onderzoekers raden daarom aan om na negen dagen heet, droog weer te sproeien.

De resultaten van het onderzoek van het Ingenieursbureau Rotterdam zijn gepubliceerd in H₂O, een vakblad over waterbeheersing. Daarbij is niet gekeken naar het aanzicht. Omwonenden in hoogbouw kijken liever uit op een groen dan op een wit dak, want dat reflecteert niet alleen warmte maar ook zonlicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.