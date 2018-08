Onderzoek naar dood Orlando Boldewijn (17) vertraagd

Orlando kwam in februari dit jaar om het leven in de Haagse wijk Ypenburg. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden de plas De Blauwe Loper. De jongen had half februari een date met Roy B. (27) die aan de plas woont, was daarna een week vermist en werd uiteindelijk dood gevonden.

De Hagenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Orlando. Orlando werd gevonden in het water waar Roy B. vaak met zijn drijvende vissershuisje lag aangemeerd. Bij de politie heeft hij verklaard Orlando aan zijn lot te hebben overgelaten. Hij sloeg naar zijn zeggen geen alarm toen hij Orlando een tijdje na hun date in het water zag.

Het rechercheteam van de politie dat het onderzoek doet, is al enige tijd geleden aanzienlijk verkleind. De familie van Orlando wordt bijgestaan door advocaat Sébas Diekstra. Hij volgt het onderzoek op de voet en is benieuwd waardoor de vertraging in de laatste fase van het onderzoek is opgetreden. ,,Uiteraard hebben wij daar aandacht voor gevraagd,’’reageert Diekstra. ,,Maar de vertraging heeft een inhoudelijke reden en zorgvuldigheid gaat in deze zaak boven alles. Ik hoop en verwacht dat de vertraging hooguit enkele weken zal bedragen.’’