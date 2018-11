Onderzoek naar fraude door medewerkers Vestia

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een onderzoek loopt. Wat de verdenking precies is en of er aanhoudingen zijn verricht, wil justitie niet zeggen. Vestia zegt geen mededelingen te willen doen terwijl het onderzoek loopt. ,,Maar we werken mee aan het onderzoek. We hebben begrepen dat wij de gedupeerde zijn in deze zaak.” Ook over de verdachten wil Vestia alleen kwijt dat het niet over ‘ontzettend veel mensen gaat’.