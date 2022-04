Onderzoek naar mogelijke seksuele uitbuiting van Oekraïense vluchteling

Het onderzoek is volgens een woordvoerder pas net begonnen, waardoor veel nog onduidelijk is. ,,Concreet kan ik niet worden: te veel is nog in onderzoek. Maar het is natuurlijk heel erg dat dit mogelijk gebeurt.”

Zo kan de politie bijvoorbeeld niet zeggen of het vermeende slachtoffer een man of vrouw betreft. Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek naar seksuele uitbuiting van een Oekraïense vluchteling dat de Rotterdamse politie doet.

De politie zal, meldt de woordvoerder, terughoudend zijn met het delen van informatie over de zaak. Dit vanwege de gevoeligheid. Het vermeende slachtoffer heeft, met de situatie in het thuisland, sowieso al veel meegemaakt. Volgens het ANP gaat het om een meerderjarig persoon die pas een week in Nederland was toen de vermeende uitbuiting plaatsvond.

Woonruimte? Dan prostitueren

Het in Rotterdam gevestigde Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) waarschuwde vorige maand nog voor mogelijk misbruik van Oekraïense vluchtelingen. Het centrum had op dat moment al een melding binnen van mensenhandel die elders in het land zou hebben plaatsgevonden.

Steffie van de Lande, zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel, legde namens het ESSM uit dat mensenhandelaren te midden van vluchtelingenstromen kansen zien om misbruik te maken van kwetsbare personen.

Mensenhandelaren bieden vluchtelingen bijvoorbeeld werk en woonruimte aan. Vrouwen worden gelokt met onschuldige baantjes, maar komen in de prostitutie terecht. Als een slachtoffer wil stoppen, dreigt de handelaar de slaapplek af te pakken.

Bijna tweeduizend vluchtelingen in Rotterdam

De gevaren van misbruik of uitbuiting zijn een van de redenen dat de gemeente Rotterdam voorzichtig is met particulieren die thuis een bed aanbieden. ,,Zeker vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar’’, zo liet de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans al eens weten.

Momenteel verblijven zo’n 1100 Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties van de gemeente Rotterdam. Nog eens 710 staan geregistreerd bij gastgezinnen.

