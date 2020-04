Onderzoek naar ontsnapping Kijvelanden: kliniek faalde bij controle van bezoekers

Tbs-kliniek de Kijvelanden had de beveiliging niet op orde in de periode voordat op 1 maart twee patiënten ontsnapten. Dat is gebleken uit intern onderzoek. Bij de ontsnapping werden een vuurwapen en een mes gebruikt. Die waren, samen met een mobiele telefoon, de kliniek binnengesmokkeld. ‘Het is een feit dat deze spullen de kliniek in zijn gekomen. De vraag is hoe dat precies is gegaan’, meldt Fivoor, de organisatie waar de Kijvelanden onder valt.