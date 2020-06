‘Onderzoek naar racisme in appgroep van politie Rotterdam’

De politie Rotterdam is ‘een diepgaand onderzoek’ gestart naar racistische uitlatingen van agenten in een WhatsApp-groep van hun basisteam, meldt NRC. Volgens plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert gingen de uitspraken ‘in taal en tekst alle grenzen te buiten’. De opmerkingen werden begin vorig jaar gemaakt.

Dat gebeurde volgens de krant nadat de agenten een filmpje zagen van een witte 15-jarige jongen die minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse. De krant beschikt over screenshots van de racistische conversaties en meldt dat burgers met een migratieachtergrond onder meer zijn aangeduid als ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’ op wie ze willen ‘schieten’.

Volgens Krukkert werd in februari 2019 al aan de bel getrokken door enkele agenten over de uitlatingen. Toen is er wel ingegrepen. Zo zijn er ‘corrigerende gesprekken’ gevoerd en werd de appgroep met daarin negen agenten opgeheven.

Maar dat is volgens de politiechef onvoldoende geweest. ,,Gezien de ernst van de gedeelde berichten vinden wij dat deze zaak destijds intern breder besproken en beoordeeld had moeten worden", aldus Krukkert. vEr zal alsnog een diepgaand onderzoek worden ingesteld." Ze vindt dat de agenten het vertrouwen van collega's en burgers hebben beschaamd. ,,Ik ben teleurgesteld en boos dat dit in onze eenheid plaatsvindt."