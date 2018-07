Laurens onderzoekt incident met taser

,,We betreuren deze situatie zeer'', stelt Laurens in een verklaring. ,,Hoe moeilijk soms ook, wij proberen altijd het gedrag van onze bewoners met dementie te begrijpen, te begeleiden en escalaties te voorkomen.''



Politiechef Frank Paauw stelt in een reactie dat de politie 'natuurlijk eigenlijk niet in dit soort instelling moet hoeven optreden'. Volgens de beschrijving van de politie ging de agent omzichtig te werk toen hij de taser gebruikte. Hij waarschuwde zijn collega's, zodat zij de man op konden vangen toen hij door de stroomstoot enkele seconden de controle over zijn spieren verloor. Daarna werd hij geboeid. Een aanwezige arts en het ambulancepersoneel onderzochten de bewoner, die niet naar het ziekenhuis hoefde. De familie is ingelicht en er volgen meer gesprekken met Laurens en de politie.



Er was eerder veel discussie over het gebruik van de taser bij psychiatrische patiënt in de Bavokliniek in Capelle aan den IJssel. De 27-jarige man was agressief en in een isoleercel geplaatst om medicatie te krijgen. Het personeel kreeg hem niet onder controle en schakelde de politie in, die naar de taser greep.