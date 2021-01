Onderzoek naar vastgoedcriminaliteit: politie vindt 55.000 euro en houdt vijf verdachten aan

Van wieg tot graf Judo was Nick van Hoorns lust en leven; ondanks zijn ziekte bleef hij tot zijn 81ste lesgeven

In 1965 opende Nick van Hoorn een sportschool in Barendrecht, die uitgroeide tot een begrip. Want sporten, en dan met name judo, was zijn lust en zijn leven. Tot zijn 81ste gaf hij nog les. Op 29 december overleed de judoleraar.