Onderzoek naar vertrek luchthaven Rotterdam The Hague Airport

Baasje van bijtende pitbull mag voorlopig geen hond hebben

15:29 De 71-jarige Rotterdammer Jotiepersad C. mag voorlopig geen hond houden of uitlaten. Dat heeft de rechtbank bepaald nadat zijn pitbull ‘Scarface’ een kind te grazen had genomen. Het toen 8-jarige meisje werd gebeten in haar armen en rug.