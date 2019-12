Onderzoek Rob Geus laat zien: de palen in de metro zijn eigenlijk te goor om beet te pakken

Je moet soms wel, want anders val je om. Maar de palen in de Rotterdamse metro zijn eigenlijk te vies om aan te raken. Rob Geus, bekend als de hygiënepolitie in het televisieprogramma De Smaakpolitie, deed in opdracht van Leefbaar Rotterdam onderzoek naar de reinheid van de metro. De uitslag was nog erger dan hij had verwacht.

,,Je kunt het gerust smerig en ranzig noemen’’, stelt hij. Op een paar vierkante centimeter paal zitten gemiddeld 11.000 Enterobacteriën, de ziekteverwekkers onder de bacteriën, terwijl honderd als acceptabel geldt. Ook waren de kiemwaarden in de monsters die Geus heeft genomen, vele malen te hoog. ,,De laborante zei dat de palen te vergelijken zijn met een heel smerige vloer’’, vertelt Geus. ,,Iemand met een verminderde weerstand loopt risico als hij zijn boterham aanraakt met dezelfde hand.’’ Behalve de paal bleek ook de invalidenplek opvallend vies. Een lichtpuntje: de zeer gevaarlijke bacterie E.coli is niet aangetroffen.

Quote Iemand met een verminder­de weerstand loopt risico als hij zijn boterham aanraakt met dezelfde hand. Rob Geus

Geus nam 35 tot veertig monsters uit vier verschillende metro’s. ,,Ik ben met een goedgevulde koelbox weer naar huis gegaan. We wilden zeker weten dat de uitslag niet slechts een incident betrof. Dat is het duidelijk niet, het is een serieuze zaak. We lachen misschien om mensen in China die met een mondkapje de metro ingaan, maar wat we hier doen met z’n allen is natuurlijk ook niet goed. Ik vraag me echt af hoe vaak die metro’s worden schoongemaakt. Zelfs ‘s ochtends vroeg waren de palen heel vies. Die zijn ’s avonds echt niet gereinigd.’’

Slechte hygiëne

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, liet het onderzoek uitvoeren omdat hij zich al jaren ergert aan de slechte hygiëne in de metro. ,,Niet alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant is vies. Net als de stations. Niemand wil de lift nemen, want die stinkt naar urine.’’ Om eisen te kunnen stellen bij het stadsbestuur, wilde hij eerst harde bewijzen in handen hebben. ,,Dus heb ik Rob Geus ingeschakeld en zijn we begonnen bij de binnenkant van de metro’s. Dat is toch de plek waar mensen het meest mee in aanraking komen.’’

Quote Niet alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant is vies. Net als de stations.

Hij wil vandaag via schriftelijke vragen van wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit) inzicht krijgen in het schoonmaakbeleid. ,,Wij willen daar duidelijkheid over, zeker met het oog op het songfestival en alle bezoekers die hierheen komen.’’ Daarnaast wil Eerdmans dat het schoonmaakschema online of via een formulier in de metro zichtbaar wordt voor reizigers. ,,Mijn neiging om die paal liever te vermijden, wordt hiermee wel bevestigd. Ik rol nog liever tegen iemand aan.’’