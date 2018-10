Ongeduldige dronkaard veroorzaakt kop-staart aanrijding

Column ‘Er zijn Nederlan­ders die nooit wat zinnigs hebben uitgevoerd’

9:26 'Weet u', zeg ik tegen de Turkse meneer van 72, 'ik betaal best graag belasting.' Hij lijkt een beetje op mijn opa. Ook zo'n grote neus, ook zo'n slecht humeur. Hij schudt zijn hoofd. Hij is het nu al niet met me eens. 'Juist omdat ik graag wil dat mensen als u bijstand krijgen', probeer ik het nog een keer uit te leggen. 'Ik wil alleen niet meebetalen aan uw huis in Turkije.'