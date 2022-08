Ongeluk bij knooppunt Terbregseplein tussen A15 en A20 zorgt voor flinke vertraging

Inspectie legt zorgaanbie­der JAR na ultimatum nu ook reeks dwangsom­men op

De Rotterdamse zorgaanbieder JAR Zorg is opnieuw door de Inspectie Gezondheidszorg aangepakt. De veiligheid van de cliënten is in het geding. Het moet wekelijks een boete van 10.000 euro betalen, indien er niet heel snel iets verandert.

16 augustus