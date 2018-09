Politie zoekt container met tien vluchtelingen na noodkreet

Barend­recht­se schilder naar EK beroepen in Boedapest

16:27 Rutger van Antwerpen, nationaal kampioen Painting and Decorating, gaat later deze maand naar EuroSkills 2018 in Boedapest. Dit ‘EK voor beroepen’ wordt voor de zesde keer gehouden. Van Antwerpen (19) vertrekt op 24 september naar Hongarije, waar het festijn van 26 tot en met 28 september wordt gehouden.