Ongeluk op A16 zorgt voor vertraging: twee rijstroken dicht

Dode door drugs bij techno­feest was een ‘noodlottig ongeval’

De dood van de 19-jarige bezoeker aan een technofeest in de Maassilo na drugsgebruik was een ‘noodlottig ongeval’. Het gerucht dat iemand iets in zijn drinken had gedaan klopt niet. Na onderzoek en gesprekken met getuigen zijn er ‘geen aanwijzingen dat anderen betrokken zijn bij het onwel worden en overlijden van de jonge man’, aldus de politie.

12 september