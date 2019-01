Ongenode bezoekers Sweet Sixteen party Jamy (15) vernielen complete woning

Kans op snelheids­boe­te het grootst in regio Rijnmond

10:24 Automobilisten moeten in de regio Rijnmond vaker op hun teller passen dan elders in het land. Vier van de tien meest voorkomende flitslocaties stonden in of rondom Rotterdam, meldt BNR Nieuwsradio op basis van cijfers van Flitsmeister. Vooral op de A4, A13, N209 en op de Maasboulevard werd vaak geflitst.