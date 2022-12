Onheilspellende boodschappen op deuren beschoten woningen horen bij elkaar

Beschoten woning in Spijkenis­se één maand op slot: ‘Voor rust in de buurt’

Burgemeester Foort van Oosten heeft de beschoten woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse voor een maand gesloten. Opvallend is dat de schutter ook een boodschap achterliet op de voordeur, net als een paar dagen later aan de andere kant van de regio in Krimpen aan den IJssel. In Spijkenisse stond er ‘laatste keer’ en een Euro-teken.

