Onrust in centrum van Rotterdam na verloren finale Feyenoord: tientallen mensen opgepakt

Wim Ruitenbeek treedt op in uitverkoch­te Kuip: ‘Ik heb nog nooit live gespeeld voor 50.000 man’

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt woensdagavond in een uitverkochte Kuip. Het muziekgezelschap staat in het ‘voorprogramma’ van de Europese finale van Feyenoord in Tirana die op grote schermen in het stadion wordt getoond. Violist Wim Ruitenbeek (40) kijkt ernaar uit.

24 mei