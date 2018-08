Onthulling bevroren ijsvogel wordt gevierd met speciaal ijsvogel-ijs

Rotterdam­se brengt Offerfeest naar vluchtelin­gen­kamp Moria

13:16 Over de hele wereld bereiden moslims zich voor op het Offerfeest. Maar in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos valt er niets te vieren. Desondanks heeft de Rotterdamse Rahma Hulsman het in haar hoofd gezet om er hier een feest van te maken. Met vijf vrijwilligers en een aardig bedrag aan donaties is ze de afgereisd naar kamp Moria.