Ontkennende verdachte (23) van overval op woning van Fred van Leer blijft achter slot en grendel

De verdachte heeft altijd ontkend bij de overval op 18 november betrokken te zijn geweest. Twee mannen in PostNL-kledij en met een pakketje bellen die ochtend om 7.45 uur bij de woning van Van Leer in Rotterdam-West aan. Van Leer laat ze binnen en loopt ze in het trappenhuis tegemoet.

Gevecht

Hij ontdekt daar dat het niet om een bezorger gaat. Er ontstaat een gevecht, waarbij Van Leer een van de daders de trap af schopt die de andere in zijn val meeneemt. In elk geval een van de daders heeft een vuurwapen bij zich en bedreigt Van Leer daarmee.

Quote Ik heb de overval niet gedaan, ik heb er niks mee te maken. Ik wil naar huis om mijn examens te redden Verdachte Amsterdammer Van Leer komt niet ongeschonden uit de strijd. Hij breekt en kneust een rib. Zonder buit gaan de twee daders ervandoor, waarbij ze hun gestolen scooter achterlaten. Een tweede verdachte is nooit aangehouden. De twintiger die eerder werd vrijgelaten, maar later vanwege aanvullend bewijs voor de tweede keer werd aangehouden, houdt vol onschuldig te zijn. ,,Ik heb de overval niet gedaan, ik heb er niks mee te maken. Ik wil naar huis om mijn examens te redden’’, zei de Amsterdammer, die volgens hem thuis in bed lag te slapen op het moment van de overval.



Volgens zijn advocaat Rick Pothast rammelt het bewijs van het Openbaar Ministerie aan alle kanten. De dna-sporen van de verdachte die zijn gevonden op een bij de vlucht verloren schoen en de scooter zeggen volgens de raadsman niets. Daarop zat namelijk ook het dna van nog minimaal drie anderen. De verdachte en zijn vrienden zouden geregeld elkaars kleding dragen.

Foto's

De Amsterdammer, die twee weken na de mislukte overval werd aangehouden, had op zijn telefoon foto’s van de stylist staan, maar hij verklaart ook tal van andere bekende Nederlanders te volgen op Instagram. Justitie verdenkt hem van de poging tot overval, het bedreigen - ‘ik schiet je dood’ - van de stylist, wapenbezit én het voorhanden hebben van een gestolen scooter. Hij zou de persoon achter de bezorger zijn geweest.

Pothast stelde opnieuw dat zijn cliënt niet een van de daders kan zijn, onder meer omdat hij veel kleiner is dan Van Leer heeft omschreven en bovendien een tenger postuur - hij weeg slechts 53 kilo - heeft. Volgens hem is het ook onmogelijk dat de verdachte 1 uur en 25 minuten later al terug kon zijn in Amsterdam, waar hij een berichtje aan zijn vriendin - ‘succes babe, je kan het’ - stuurde.

Regenkleding

De officier van justitie wees op de ‘combinatie van feiten en omstandigheden’. De belangrijkste dna-sporen op de scooter en de schoen zijn volgens haar afkomstig van de verdachte. Ook blijkt uit beelden dat hij in het signalement past, stelt ze. De dader had namelijk ruim zittende regenkleding aan. Verder verbaast het haar niet dat de verdachte zo snel terug was in Amsterdam. ,,Het was coronatijd en de wegen waren vrijwel leeg.’’

De mislukte overval volgde op een loodzware periode voor de Rotterdamse stylist. Eind oktober, enkele weken ervoor, ging nog een seksfilmpje van Van Leer rond. Dat raakte de stylist diep. In een videoboodschap sprak hij later van een ‘litteken’ dat voor altijd zal blijven.

