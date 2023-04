Ontsnapte gier uit Blijdorp zit urenlang bij bedrijf in Spijkenisse, maar is nog niet gevangen

Kroon voor één dag Voor één dag de koning van Nederland: koning Marcus Nieuwland (19) wil het land veranderen

In aanloop naar Koningsdag vraagt het AD aan Rotterdammers wat zij zouden doen als zij voor een dag de Nederlandse kroon mogen dragen. Marcus Nieuwland (19) zoekt tijdens zijn examenstress de rust op in de Markthal. Hij heeft grote plannen voor Nederland als hij voor één dag op de troon zou zitten. ,,Ik zou boetes uitdelen aan mensen die in het openbaar vervoer in je nek hoesten.’’