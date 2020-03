Ontsnapte tbs’er Tony van H. blijft langer vast op verdenking van gijzeling en vuurwapenbezit

Of Van H. ook heeft geschoten met het vuurwapen, is nog onduidelijk. De Rijksrecherche doet daar nog onderzoek naar. ,,Dat onderzoek loopt nog en daarom worden er geen mededelingen over gedaan’’, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie stelt ‘dat het onderzoek alsmede de ernst van de feiten waar Van H. van wordt verdacht, moeten prevaleren boven datgene waarvoor de Rotterdammer in de kliniek zat’. Hij gaat dus niet terug naar zijn cel in de Kijvelanden. Over twee weken wordt bepaald of Van H.s’ verblijf in de cel opnieuw wordt verlengd.