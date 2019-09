‘Ontzag voor de politie? Ze spugen je in je gezicht’

,,Je zou’’, zegt de agent die niet met zijn naam in de media wil, ,,bijna zeggen dat je er aan went. Maar het ontzag voor ons, hulpverleners die voor anderen hun leven in de waagschaal stellen, is steeds verder te zoeken. Ze spugen je gewoon in je gezicht. Laatst liep ik zonder dat er ook maar iets aan de hand was op straat toen ik van een passerende fietser zomaar een rochel in mijn nek kreeg.’’