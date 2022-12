Onze columnisten over 2022: van de brug tot Feyenoord en van armoede tot het reggaefestival

De telefoon van Maureen gaat 's nachts vaak door reisproble­men Rozenburg: ‘Mam, kan je me ophalen?’

Zo ongeveer om de week gaat bij Maureen Prins ’s nachts de telefoon. Of ze een van haar kinderen wil komen ophalen, die weer eens ergens is gestrand door haperend of volledig afwezig openbaar vervoer. De 50-jarige moeder uit Rozenburg vertelt over het gepuzzel in haar gezin als gevolg van de ongekende bereikbaarheidsproblemen die het Rotterdamse havendorp al maanden teisteren.

10:49