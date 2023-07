Oog in oog met dino’s in het donker in de Van Nelle Fabriek: ‘Zo stoer met hun scherpe tanden’

Jurassic Park-achtige taferelen in Hellevoet­sluis: burgemees­ter bezoekt mammoet

Zo’n twee miljoen jaar geleden liep-ie nog in levenden lijve over het steppelandschap van Voorne-Putten, sinds woensdag staat een replica van de ‘oermammoet’ in Historyland. In het themapark in Hellevoetsluis moet het beest de nieuwe publiekstrekker worden.