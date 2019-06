Oogverblindend: de ‘koningin der waterlelies’ toont haar schoonheid in Blijdorp

VIDEO Jeroen kan de boom in en niemand doet dat sneller

20:00 Boomklimmen in wedstrijdverband is een onbekende hobby. Voor Jeroen Snaaijer (37) uit Puttershoek is het een droom die uitkomt. Onlangs in mei won hij de Nederlandse kampioenschappen Boomklimmen. Nu richt hij zijn pijlen op het wereldkampioenschap.