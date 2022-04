Ooit vertegenwoordigde de Fenix Food Factory het rauwe Rotterdam, nu dreigt het ten onder te gaan

Dit weten we over de nieuwe bestemming van het iconische En­gels-pand

Rotterdam krijgt er een nieuwe foodhall bij. Deze keer in hét wederopbouwicoon van de stad, op de plek waar decennia lang restaurant Engels zat. ,,Foodhallen zijn nog steeds een groeimarkt en de eigenaar is er in Amerika al bekend mee. Dat is een pluspunt.’’

20 augustus