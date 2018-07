Nóg meer problemen: ook examenfraude op Vreewijk Lyceum

'Met explosief opgepakte Iraniër werkzaam in Rotterdam­se haven'

13:04 De Iraanse man die in België is opgepakt omdat hij een aanslag in Frankrijk wilde plegen, werkte in de Rotterdamse haven. Dat meldt de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Een woordvoerder van het Rotterdamse havenbedrijf zegt de connectie met de haven niet te kunnen bevestigen.