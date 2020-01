Ook extra voorstellingen Waardenberg en De Jong uitverkocht, Nieuwe Luxor hoopt op meer

De extra voorstellingen van Waardenberg en De Jong in juni zijn in razend tempo uitverkocht. In totaal geeft het Rotterdamse cabaretduo dertig voorstellingen in het Nieuw Luxor Theater waar per keer 1500 bezoekers naar binnen kunnen. Het Rotterdamse theater hoopt op meer.