Ook gemeente ziet illegale verhuur op recreatieoord: ‘Indien nodig treffen we passende maatregelen’

Jubilerend Recreatie­oord is een dorp op zich: ‘Hier maak je als kind de mooiste herinnerin­gen’

Het begon met avontuurlijke families uit Rotterdam die hun tentjes opzetten in de duinen, honderd jaar later is Recreatieoord Hoek van Holland een dorp op zich. Al vanaf het begin is de familie Buursema-Van der Werf present op het oudste vakantiepark van Nederland. ,,Hier maak je als kind de mooiste herinneringen.”