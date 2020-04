Ook het Zomercarnaval wordt geschrapt

Coronabij­ter ‘supersnel’ voor de rechter

14:33 Dinsdagavond aangehouden na het bijten van een politieagent en vanmiddag al tegenover de rechtbank. Het Openbaar Ministerie gebruikt het supersnelrecht om verdachten van corona-gerelateerde misdrijven zo snel mogelijk te vervolgen. Daarom zit de 30-jarige Rotterdammer die in de Bellamystraat in Rotterdam-Spangen zijn tanden zette in de arm van een diender, twee dagen na het incident al in de verdachtenbank.