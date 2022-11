Ook in het stadhuis lopen de emoties op over komst van Van Leeuwen naar Lombardijen

Lekkage van methaan is minimaal: bouw huizen Rotterdam-IJsselmon­de eindelijk van start

De concentraties methaan die uit de grond komen op een bouwplaats in Rotterdam-IJsselmonde, zijn zo laag dat het niet gevaarlijk is voor mens en dier. Dat is na onderzoek gebleken. Aan het lange wachten voor de huizenkopers is een einde gekomen. Donderdag gaat feestelijk de eerste paal de grond in voor de 32 veelbesproken woningen in Park De Twee Heuvels.

16 november