Ook Krimpenerwaard College dicht wegens zorgen om bouwtechniek

De Erasmus Universiteit sloot gisteren per direct het Polakgebouw wegens instortingsgevaar. Er is gebleken dat dezelfde soort vloerconstructie is gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die garage stortte in mei van dit jaar gedeeltelijk in. De vloerconstructie van nog eens acht andere Rotterdamse gebouwen wordt onderzocht.