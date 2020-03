Ook onze redactie zit thuis: ‘Voor hoelang? Niemand die het weet’

Na 75 jaar heeft Hans Kool (82) nog altijd vragen over bombarde­ment op Nieuwer­kerk

10:01 De nu 82-jarige Rotterdammer Hans Kool maakte de Tweede Wereldoorlog mee in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar hij in maart 1945 als jongen van 7 een geallieerd bombardement overleefde. Zijn moeder stierf een paar dagen later in het ziekenhuis in Gouda. Bijna 75 jaar later zit Kool nog altijd met vragen.