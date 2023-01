Op 14 buslijnen schrapt RET ritten vanwege tekort aan chauffeurs

OM verdenkt Schiedam­mer (52) die werd opgepakt voor zedendelic­ten in kelder­boxen van verkrach­ting

De 52-jarige man die maandag werd aangehouden vanwege zedendelicten in Schiedamse en Vlaardingse kelderboxen in 2010, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van verkrachting, aanranding en een poging tot aanranding. Zijn voorarrest is donderdagmiddag met veertien dagen verlengd.

19 januari