Op beats naar de top van de Euromast: de panoramalift draait weer, en hoe

Het zijn de eerste zinnen die het ’m doen. De schrijver of verteller pakt je, of pakt je niet. Ben je Rotterdammer, Feyenoorder en/of verzot op De Kuip, dan ben je direct verkocht in de vernieuwde Euroscoop van de Euromast. Deze vrijdag gaat de attractie op de Rotterdamse uitzichtmast weer open voor het publiek.

‘Rotterdam, met bonkend hart als De Kuip trilt op haar ijzeren veste’. Is dat een binnenkomer of is dat een binnenkomer? Heel wat anders dat ‘Welkom in onze attractie de Euroscoop’ zoals het tot voor kort door de speakers klonk.

De spoken word-achtige tekst - helemaal van deze tijd - gaat tijdens de 6 minuten durende tocht naadloos over in het Engels als één doorlopend verhaal. In plaats van dat alles wat net in het Nederlands is gezegd letterlijk wordt vertaald.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de lekkere licht- en geluidsshow waarmee de draaiende panoramalift naar het puntje op 185 meter wordt geschoten. Alsof je op een dancefestival staat. Dat kan kloppen, want het zijn de beats van de bekende Rotterdamse dj en muziekproducent Oliver Heldens die je naar boven draaien. En daar wacht zoals altijd het fenomenale uitzicht.

Rijksmonument

Directeur Souâd el Hamdaoui van de Euromast is blij dat de Euroscoop eindelijk af is. Niet alleen de techniek uit 1970 is weer fris, ook de ervaring zelf is weer helemaal van deze tijd. De lift - die verder niet is veranderd, want het is onderdeel van een rijksmonument - stond sinds eind vorig jaar stil en had al af moeten zijn, ware het niet dat allerlei onderdelen op zich lieten wachten.

Maar nu, een dag voordat de regio midden van Nederland schoolvakantie krijgt, is de attractie af. ,,Woensdag is alles goedgekeurd en nu kunnen we open. Daar heb ik heel erg blij mee’’, zegt ze. Trots is ze op de restyling, waarin het kleurrijke van Rotterdam wordt benadrukt. Niet alleen door het uitzicht, de gebouwen, het groen en de haven, maar ook de 172 verschillende nationaliteiten die in de Maasstad samenleven. ,,Dat voel je, dat ervaar je, nu ook hier.’’

