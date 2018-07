Hellevoetse Anouk (19) wist niet dat ze vermist werd

De 19-jarige Anouk van Luijk uit Hellevoetsluis, die vier dagen vermist was op Cuba, heeft niets gemerkt van alle ophef rond haar vermissing. Ze had geen flauw idee dat haar familie zich grote zorgen maakte.

Anouk is door autoriteiten van straat gehaald op Cuba, laat de familie weten. Ze zou eigenlijk zaterdag terug naar Nederland vliegen, maar ze stapte nooit aan boord. Pas enkele dagen later besefte ze dat haar ticket verlopen was. Anouk zou niets begrijpen van de ophef rond haar vermissing. Haar telefoon is kapot, waardoor ze dagenlang onbereikbaar was.

De ouders van Anouk, die gisteravond herenigd werden met hun dochter, kregen in het vliegtuig naar Cuba al te horen dat hun dochter gezond was aangetroffen. Ze ontvingen een briefje met de volgende boodschap: ,,De identiteit moet nog officieel worden vastgesteld, maar alles wijst erop dat ze in goede gezondheid gevonden is. Ze verblijft op de luchthaven waar u straks zult landen. Wij zullen u op de luchthaven opvangen en ervoor zorgen dat u met haar herenigd wordt.''

Cuba

De jonge vrouw reisde op 7 juli naar Cuba. Anouk had op 21 juli voor het laatst contact met haar familie. Tijdens dat gesprek gaf ze aan dat ze haar bankkaart verloren had, al drie dagen zonder geld zat en dat ze zich ziek voelde. Nadat Anouk de vlucht naar Nederland miste en vier dagen geen contact meer had gezocht, besloten haar ouders gisteren naar Cuba te vliegen.