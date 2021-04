Op de corona-afdeling snakken ze naar het luisterend oor van koning Willem-Alexander: ‘De rek is er uit’

Verpleegkundige Elma Tanis vertelt hoe sommige patiënten nu al weken in het ziekenhuis vechten voor hun leven. Hoe de ademhaling zo zwaar is, dat zij 24 uur per dag een marathon lopen. Net als de medewerkers al meer dan een jaar een marathon loopt, zo merkt de koning op. Want hij weet hoe wat verleden jaar maart als sprint begon, nu een eindeloze weg lijkt.



De verpleegkundigen delen hun verhaal. Over de echtparen van wie de man de begrafenis van zijn vrouw volgt om een paar uur later zelf te overlijden. Over de tachtiger die in het bed trouwt met de liefde van zijn leven. Over de blijdschap als een patiënt naar huis kan en het verdriet als iemand het niet redt. ,,De coronacrisis heeft vele tranen gekost. Dat mag u best weten,’’ klinkt het.