Op de corona-afdeling snakten ze naar het luisterend oor van koning Willem-Alexander: ‘De rek is er uit’

Tiener zwaarge­wond bij steekpar­tij in Rotterdam, politie zoekt dader

9:43 Een 18-jarige man is maandagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Rinze Koopmansstraat in de wijk Het Lage Land in Rotterdam. Hij is met een keukenmes in zijn zij gestoken en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij direct wordt geopereerd. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.