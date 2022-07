Op de fiets naar Barcelona voor het goede doel, maar na een kwartier al een lekke band

Dinsdagochtend vertrokken jullie om kwart voor zeven van de Erasmusbrug. Hoe verloopt de eerste etappe?

,,Nou, het is bloedverziekend heet. Fijn dat we even in de schaduw kunnen uitrusten. Onze start was niet optimaal. Na kwartiertje begon mijn band leeg te lopen. Dus ik pomp die band op, maar een kwartier later weer een lekke band. En daarna nóg een keer. Ik werd er helemaal gek van. Dus zijn we in Klaaswaal maar naar een fietsenmaker gegaan.’’

Een fietsenmaker? Niet even zelf geplakt?

,,Zoveel ervaring hebben we eigenlijk niet met fietsen. De fietsenmaker was supervriendelijk en heeft alles goed uitgelegd. Dus in het vervolg kunnen we het zelf doen. Dat is ook wel de bedoeling, want we proberen zo goedkoop mogelijk naar Barcelona te gaan, bij voorkeur gaan we wildkamperen. Al het geld gaat naar het goede doel.’’

Ja, vertel eens. Hoe is dat plan ontstaan?

,,We hadden al plannen voor een mooie fietstocht. We dachten: laten we naast vakantie vieren ook iets goeds doen. Dus we gingen op zoek naar een goed doel. Mijn vrienden en ik vinden het fijn om te bewegen. De sportschool in, een potje tennis, noem maar op. Ik heb zelf geen ervaring met spierziektes maar kan mij goed voorstellen hoe erg dat is. Vandaar dat het geld gaat naar onderzoek naar gentherapie, want dat kan een doorbraak betekenen.’’

Heel veel hebben jullie al binnen?

,,We doen verslag van onze reis op onze Instagrampagina Road2Barca en hebben al 1480 euro binnen. Maar er zit meer in kas. Veel mensen geven pas geld als we Barcelona hebben bereikt. We hopen 10.000 tot 15.000 euro te kunnen ophalen. Dat zien we over drieënhalve week, als we in Barcelona zijn.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.