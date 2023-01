Op de fiets naar de winkels in de grote stad: ‘Alles gaat voorbij, C&A, kiosken en ook mijn kostuum’

Rotterdam van Toen Winterse Statensin­gel was een eldorado voor jonge schaatsers: ‘Hier leerde ik ze onder te binden’

Het zit wel eens mee in de rubriek Rotterdam van Toen, en het zit wel eens tegen. Misschien komt het door het wisselvallige weer, het nieuwe jaar dat maar niet op gang wil komen of het mislopen van de hoofdprijs in één of andere decemberloterij, maar het aantal reacties op de raadplaat van vorige week liet te wensen over. Overigens, over wensen gesproken: u allen nog alle goeds voor 2023, en dat het maar een historisch zinderend jaar mag worden.

14 januari