Op de foto met de schaal: ‘Dit moment betekent zo veel voor mij’

,,Dit moment betekent zo veel voor mij.’’ De veertienjarige Jayden uit Zuid geniet van elk moment tijdens het kampioensfeest van Feyenoord. Zijn moeder verraste hem met een bezoekje bij de schaal, in Clubhuis Feyenoord aan het Afrikaanderplein. ,,Het was een verassing wat we gingen doen. Maar ik zag al snel heel veel Feyenoordshirts en na de eerste minuten in de rij zag ik de schaal al in mijn ooghoeken’’, vertelt de tiener.

Ook van de huldiging genoot hij met volle teugen. ,,Ik stond helemaal vooraan, want ik wilde alles goed zien.’’ Een groot supporter dus van de ploeg van Arne Slot. Al is zijn liefde voor Feyenoord nog jong. ,,Toen mijn opa mij de kampioenswedstrijd uit 2017 liet zien, was ik meteen verliefd op de club.’’

Mohamed (7) en Saïf (4) zijn nog jonge supporters van Feyenoord. Sanaa neemt haar zoontjes mee naar de kampioensschaal. ,,Ze volgen Feyenoord al heel hun leven’’, zegt de moeder van het gezin uit Zuid.

Grote supporters

Joyce en haar kinderen zijn grote supporters van de trots van Zuid. Ze waren zelfs bij de fontein. ,,Niet in het water, dat was te koud’’, zegt grote broer Badr (11). Badr voetbalt zelf ook en is keeper. Zijn favoriete speler? ,,Bijlow natuurlijk.’’ Zijn kleine broertje Armando (9) is spits. Zijn favoriete speler? ,,Santi.’’ Hun kleinste broertje Reda (7) en grote zus (12) waren er ook bij om de schaal van dichtbij te aanschouwen. ,,We mochten hem niet aanraken, maar dit was ook al heel vet’’, zegt Sanar.

Er zijn nog jongere Feyenoord-supporters, want ook de twee weken oude Kyan is op de foto geweest met de schaal. Kyan is op 8 mei geboren. ,,Dat is sowieso al een bijzondere datum, natuurlijk’’, zegt de opa van Kyan, die weet dat Feyenoord op 8 mei 2002 de UEFA Cup won. De trotse opa wijst naar zichzelf en de andere twee generaties Feyenoord-supporters uit zijn familie. ,,Hij is eerder kameraadje geworden dan ingeschreven bij de gemeente.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.