Op de hoek van het Bollenland en het Zaailand was geen boom te bekennen groen was zorg voor later

Waar we naar turen, is een ieniemienie stukje van de wijk De Vaan, op Zuid. Tuindorp De Vaan, om precies te zijn. Het Bollenland blinkt je tegemoet, net als het Zaailand, en de vraag dringt zich direct op waarom in dit hoekje Rotterdam nergens wat fleurigheid is te bekennen, boom noch bloem. Steen, steen, steen, want dat was net na de oorlog, toen de halve stad nog aan puin lag en nieuwbouw gewenst was. Groen was een zorg voor later.