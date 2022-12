Op de rode loper voor Ome Cor

met video Veiling Golden Ear­ring-items levert 11.000 euro op voor Joys MS-behande­ling

In popmuseum Rockart in Hoek van Holland is in totaal 11.000 euro opgehaald met de veiling van speciale items van voormalig Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk. De opbrengst gaat naar zijn 34-jarige schoondochter Joy Renaud, die voor een behandeling tegen MS naar Mexico wil voor een stamceltransplantatie.

