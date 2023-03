Op dertig meter diepte worden tunneldelen in elkaar geklikt: ‘Alsof je een auto van 200 meter inparkeert’

Energie­klus­ser jaagt Koning Winter de Capelse huizen uit: ‘Scheelt zo 285 euro op je rekening’

De energiecrisis slaat in volle hevigheid toe in Capelle aan den IJssel. De gemeente probeert bewoners te helpen met financiële steuntjes in de rug én de inzet van speciale energieklussers, die slecht geïsoleerde woningen aanpakken. En met succes, want deze week werden voor de duizendste keer kieren en tochtnaden dichtgestopt.