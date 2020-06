Op deze data in 2021 wordt het Eurovisie Songfestival gehouden: ‘het gaat hoe dan ook door’

Het aftellen kan beginnen, de nieuwe data voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zijn bekend. Op zaterdag 22 mei 2021 vindt de grote finale plaats in Ahoy. Of er massa’s mensen bij kunnen zijn, blijft sterk de vraag. Maar het muzikale spektakel gaat hoe dan ook plaatsvinden.

Het was een gepuzzel om een nieuwe datum te vinden, vertelt producent Sietse Bakker. Dat heeft alles met de planning van Ahoy te maken. Op dinsdag 18 en donderdag 20 mei zijn de halve finales. Op 22 mei is de langverwachte finale. Na de korfbalfinale in Ahoy op 10 april start de opbouw.

Hoe het er precies uit gaat zien, wordt de komende tijd vorm gegeven. Omdat het gissen is hoe de wereld er dan uitziet en wat het coronavirus nog gaat doen, worden er verschillende scenario’s gemaakt. ,,Het songfestival gaat hoe dan ook plaatsvinden”, stelt Bakker.

Quote Het songfesti­val gaat hoe dan ook plaatsvin­den Sietse Bakker

,,Het gaat om drie tv-shows, om een wedstrijd en om een nieuwe winnaar. Dat is het hart van het songfestival. Maar ik heb de afgelopen maanden ook vaak gezegd: ik kan me een songfestival zonder publiek heel moeilijk voorstellen. Dat zal echt een van de laatste opties zijn. Als het niet anders kan, kan het niet anders. We zullen er op een of andere manier rekening mee moeten houden, maar we gaan ons uiterste best doen om die beslissing niet te hoeven nemen.”

Decor

Die beslissing zal op het laatst mogelijke moment genomen worden. Tot die tijd wordt bekeken welke plannen van dit jaar meegenomen kunnen worden. Van het decor is al bekend dat het mee gaat. Of alle acts weer beschikbaar zijn, zal moeten blijken. ,,En we gaan kijken of we alles creatief naar een nieuw niveau kunnen tillen.”

Jolanda Jansen, directeur van Ahoy, is ontzettend blij dat het muziekspektakel volgend jaar alsnog binnen haar muren plaatsvindt. De verbouwingen aan Ahoy zijn nu nog in volle gang, maar zullen dan klaar zijn dus dat komt extra goed uit. Jansen heeft zin om weer aan de plannen te werken. Maar, zegt ze ook, ze blijft wel realistisch. ,,Niemand weet of het volgend jaar helemaal door kan gaan zoals we nu bedacht hadden.”

Groot en ruim gebouw

Volgens haar is Ahoy in ieder geval de geschikte plek om maatregelen te nemen. ,,We hebben een heel groot en ruim gebouw. Het hele voorplein alleen al is een heel ruim plein om met afstand een entreegebied te kunnen inrichten. Datzelfde geldt voor de foyers. Je kunt kijken hoe mensen lopen door het pand. Er is heel veel ruimte in de hallen. Dus met alle creativiteit die we aan boord hebben in combinatie met de locatie heb ik er vertrouwen in dat we er hoe dan ook een ongelofelijk feest van gaan maken.”

Voor Rotterdam zou het natuurlijk het mooist zijn, als al die internationale toeristen alsnog een bezoek aan de stad kunnen brengen. ,,Voor Rotterdam is het fijn om te zien dat alle moeite en geld dat het afgelopen jaar al geïnvesteerd is nu alsnog concreet wordt met de nieuwe data”, zegt Dave Geensen, projectmanager van de gemeente.

Enthousiasme

Volgens hem is het enthousiasme in de stad er nog steeds en is er met alle initiatiefnemers in de wijken nog contact over de plannen die klaar lagen. En of er nu veel mensen naar de stad komen of niet: ,,We doen er alles aan om Rotterdam de wereld over te laten gaan.”

AvroTros bevestigde in maart al dat Jeangu Macrooy de Nederlandse deelnemer blijft voor 2021. Het Eurovisie Songfestival-reglement bepaalt wel dat hij een nieuw lied moet inzenden. Wie een kaartje had gekocht voor de editie van 2020, kan dat meenemen naar volgend jaar. Ook is er een mogelijkheid om het geld terug te krijgen. Vooralsnog heeft 4 procent van de tickethouders dat gedaan.