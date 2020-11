Op deze datum worden mondkapjes verplicht in openbare binnenruimtes

Aboutaleb gefrus­treerd over mondkapjes­plicht: ‘Ik heb in Rotterdam nul komma nul steun ervaren’

29 oktober De naderende invoering van een landelijke mondkapjesplicht zorgt bij de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb voor frustratie. Niet omdat hij erop tegen is, maar juist omdat hij er in juli al voor pleitte en weinig medestanders kreeg, ook niet voor het experiment in augustus waarbij het dragen van mondkapjes op drukke plekken in de stad werd verplicht. ,,Ik heb nul komma nul steun ervaren’’, zei hij donderdag in de gemeenteraad.